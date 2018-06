Sonora Jovem é julgada por facção e decapitada

Foto: Edição MS

Uma jovem foi decapitada em Sonora, extremo norte de Mato Grosso do Sul. O corpo de Laila, que pela polícia é identificada como Laila Cristina de Arruda e pelos amigos Lailla Cristiane Lemos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (1º), num canavial, perto do córrego Confusão.

A vítima foi morta com requintes de crueldade, ao ponto de ter a cabeça totalmente arrancada do corpo. Quando os policiais chegaram ao local encontraram a cabeça ao lado do corpo.

Informações obtidas pelo Edição MS dão conta de que Laila foi julgada e executada por integrantes de facção criminosa, pois ela estaria circulando entre duas facções e levando e trazendo informações de ambas.

Antes de morrer a vítima foi amarrada, com as mãos nas costas. Nossa reportagem apurou, extraoficialmente, que seis suspeitos foram levados para a delegacia, sendo que dois ainda estão sendo procurados. Trabalham no caso as polícias Civil e Militar. A jovem estaria desaparecida há dois dias, conforme registro da polícia.

Outro crime

Em sete dias, é a segunda execução envolvendo integrantes de facções criminosas em Sonora. Na noite de 25 de maio, um adolescente de 17 anos matou um de 14 que estaria mexendo com mulher alheia. Por enquanto, a polícia descarta ligação entre os dois crimes.