Feminicídio Jovem é morta com tiro na cabeça e marido é o principal suspeito

Uma jovem de 20 anos, identificada como Thalia Vieira, foi morta na noite desta terça-feira, dia 9 de janeiro, no distrito de Vista Alegre, no município de Maracaju, localizado a cerca de 90 km de Dourados.

De acordo com o site Tudo do MS, ela foi atingida por um tiro na cabeça e o principal suspeito de cometer o crime é o marido dela, que teria fugido do local e ainda não foi encontrado.

Além disso, a vítima estaria grávida. Vizinhos teriam confirmado que o marido foi quem matou a mulher. O motivo para o homem, que não teve o nome revelado, matar a esposa, ainda não foi descoberto.

Os trabalhos da PM (Polícia Militar) e Polícia Civil em busca do acusado começaram logo após comunicado o crime.A reportagem tentou contato com a polícia local para buscar mais detalhes, mas não conseguiu até o fechamento do texto.