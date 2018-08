Dourados Jovem é morto com duas facadas no pescoço e carro segue desaparecido "O rapaz estava com as mãos e pés amarrados e um pano na boca"

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte Heberson Júnior Cavalcante de Almeida, encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira (13/8) num conjunto de quitinetes em obra na rua Maipu, região do Jardim Carisma, em Dourados, foi assassinado com duas facadas no pescoço. No local a perícia encontrou sinais de sangue na parede, o que leva crer que a vítima resistiu ao ataque dos agressores. Ele estava desaparecido desde a sexta-feira (10/8) depois de sair para jantar com amigos. A vítima é de Dourados, mas morava em Campo Grande. Heberson passava dias na cidade e foi visto pela última vez num Ford Fiesta branco, com placas HSD-5814. A polícia ainda não encontrou o veículo e já iniciou investigações sobre quem teria cometido e os motivos do crime. De acordo com o apurado no local, o rapaz estava com as mãos e pés amarrados e um pano amarrado junto ao rosto. O delegado encarregado das investigações, descarta que o rapaz senha sido morto pelo chamado “Tribunal do Crime”.