'11 tabletes' Jovem é pega levando 10 quilos de maconha para Brasília ' Ela demonstrou nervosismo excessivo e em meio às roupas que estavam na bagagem'

Uma jovem de 19 anos foi presa na manhã desta sexta-feira (2), em Mato Grosso do Sul, quando viajava para Brasília com 10,2 quilos de maconha. De acordo com a polícia, ela disse que iria revender a droga na Capital federal.

A jovem era passageira de um ônibus que foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na MS-164, em Ponta Porã. Ela demonstrou nervosismo excessivo e em meio às roupas que estavam na bagagem, os policiais encontraram o entorpecente.

Os 11 tabletes estavam em sacos plásticos de cor preta. A suspeita disse que pegou a droga em Ponta Porã. O caso foi encaminhado à Polícia Federal do município.