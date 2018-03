Dourados Jovem é perseguido por grupo e morto com 14 facadas Vítima gritou por socorro aos fundos de casa sem muro, mas não resistiu

Por: Correio do Estado

Foto: Adilson Domingos (Lente Nervosa)

Marcos Felipe dos Santos Gomes, de 19 anos, foi assassinado com 14 facadas no início da madrugada desta segunda-feira, no Bairro Harrison de Figueiredo, em Dourados. A suspeita é de que a vítima tenha sido atacada por grupo que a perseguia pelas ruas daquela região. Ainda não há informações sobre autoria e motivação.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada ferida aos fundos de uma casa sem muros na Rua H06. Os moradores disseram que estavam dormindo quando foram acordados por gritos de socorro e barulho de diversas pessoas. Eles esperaram o grupo sair e, ao verificarem o que estava acontecendo, encontraram Marcos no chão.

Outra testemunha relatou que instantes antes usava o celular dentro de casa, quando ouviu o som de diversas pessoas correndo, aparentemente atrás de outra pessoa. Ela também saiu para verificar, se deparando com a vítima. Marcos foi atingido 14 vezes nos braços, tórax, queixo e pescoço, morrendo antes que pudesse ser socorrido.