Jovem é preso após capotar veículo com quase 1 tonelada de maconha

Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nathanael Ramos Cordeiro, de 21 anos, foi preso na tarde ontem (21) na BR-060, entre Sidrolândia a Campo Grande por oficiais do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), depois que o veículo Ford Eco Sport, em que ele seguia, capotou.

O acidente ocorreu enquanto o jovem tentava fugir dos agentes com quase uma tonelada de maconha. Conforme a polícia, a equipe do Bope retornava do município para a Capital, quando foi ultrapassada pelo veículo em alta velocidade.

O condutor ainda realizava ultrapassagens proibidas pela BR-060, segundo os agentes. Os policiais então tentaram abordagem, mas o rapaz não obedeceu à ordem de parada. Houve perseguição até que no quilômetro 387 da rodovia, Nathanael perdeu o controle da direção, colidiu em uma árvore e capotou.

Conforme informações do Campo Grande News o jovem ainda deixou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi preso. Segundo o Bope, foram apreendidos cerca de 814 quilos de maconha. A droga juntamente com o veículo e o jovem foram levados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Nathanael vai responder por tráfico de drogas, mesmo crime pelo qual já teve passagem em 2017.