Tráfico Jovem é preso com cerca de R$ 1 milhão em cocaina A droga estava escondida em um compartimento oculto de um veículo Ford Fusion, com placas de Campo Grande

Cocaína apreendida na rodovia BR-262 Foto: Divulgação/PRF

Um jovem de 23 anos, não identificado, foi preso em flagrante transportando cerca de 37,9 quilos de cocaína, pela rodovia BR-262, em Água Clara, a 198 quilômetros de Campo Grande. A carga, avaliada em pouco mais de R$ 1 milhão, foi apreendia na noite de ontem, domingo (28), no KM 165 da rodovia.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a droga estava escondida em um compartimento oculto de um veículo Ford Fusion, com placas da Capital. Os tabletes de cocaína, de acordo com o condutor, seriam levados para Recife, no Pernambuco.

Ainda segundo ele, o automóvel foi pego carregado em um posto de combustíveis no país vizinho, o Paraguai. O rapaz foi preso por tráfico internacional de drogas e encaminhado, junto com o veículo, para a Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas.