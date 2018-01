Brasilândia Jovem é preso com pistola austríaca com mira laser no interior "Foi investigado e capturado após postar fotos nas redes sociais"

Por: Tero Queiroz 17/01/2018 às 09:50 Comentar Compartilhar

Foto: Divulgação/Assessoria Um rapaz de 23 anos foi preso, ontem, terça-feira (16) com uma pistola calibre 22, de fabricação austríaca, e com mira laser, em Brasilândia, a 374 quilômetros de Campo Grande. Segundo informou a Polícia Cívil, o suspeito foi abordado em frente a um comércio no Centro de Brasilândia. No bolso dele havia 50 cartuchos comprados no Paraguai. Ele já era investigado desde que, junto com um amigo, postou fotos da arma em redes sociais e grupos de WhtasApp. Na época, foram cumpridos mandados de busca em duas residências, mas a arma não havia sido encontrada. Ele foi autuado em flagrante delito por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e contrabando, podendo ser condenado a uma pena de até 10 anos de reclusão. Não foi arbitrada fiança porque a arma tinha acessório de uso restrito. A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar na troca de informações que resultaram na prisão.