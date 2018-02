Capital Jovem é preso e diz que matou vítima no Itamaracá por rixa 'Foi morto com dois tiros, sendo na cabeça e na axila'

Foto: Reprodução/André Bittar

Preso em flagrante, Maisson Vinícius Vitório da Costa, 19 anos, confessou que matou a tiros o desafeto Pedro Paulo Pereira da Silva, 23 anos, por volta das 2h desta sexta-feira (23), na Rua Sizuo Nakazato, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Capital

Preso, jovem confessa que matou vítima no Itamaracá por rixa

Homem foi assassinado com dois tiros, sendo na cabeça e na axila, por volta das 2h no Jardim Itamaracá

Viviane Oliveira e Bruna Kaspary.

Conforme o Batalhão de Choque, Ronaldo de Andrade Costa, 22 anos, primo de Maisson, também foi preso porque guardou em casa o revólver calibre 38 utilizado no homicídio. Ele não tem participação direta no assassinato.

Foto: Reprodução/André Bittar

O autor, que foi preso 2 horas após cometer o crime na residência da irmã também no Itamaracá, tem passagem pela polícia por homicídio ocorrido em 2015, tráfico de drogas e receptação. Ronaldo não é fichado. À polícia, Maisson contou que tinha uma rixa com Pedro Paulo e há dias os dois trocavam ameaças. Ele relatou ainda que a situação se agravou após a vítima mexer com a esposa de um amigo dele.

Crime

Pedro Paulo foi morto com dois tiros, sendo na cabeça e na axila. Conforme boletim de ocorrência, testemunha relatou que escutou três disparos e ao sair para ver o que havia acontecido encontrou o rapaz pedindo por ajuda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde fazer. Pedro Paulo morreu no local. Segundo testemunhas, antes de morrer a vítima disse que havia se envolvido em briga em um bar dias atrás por causa de mulher.