Jovem é preso em MS com mais de 212 quilos de maconha que levaria para MG

Rapaz preso em MS com maconha para ser levada para MG Foto: Divulgação/PMR

Rapaz de 21 anos foi preso ontem, quarta-feira (16), em Brasilândia, a 374 quilômetros de Campo Grande, com 112,1 quilos de maconha que levaria para Belo Horizonte (MG).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o jovem dirigia um carro de Betim (MG) e foi parado pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia de acesso a Bataguassu. Ele se contradisse sobre a viagem, os policiais suspeitaram de situação de crime e encontraram em fundos falsos do veículo - como painel, lataria e bancos, 221 tabletes de maconha.