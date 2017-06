Campo Grande Jovem é suspeito de matar vizinho que brigava com a esposa Suspeito teria entrado em luta corporal com a vítima após tentar separar confusão entre o casal. Uma faca teria sido usada no crime.

Foto: Flávia Galdiole/TV Morena Um rapaz de 22 anos é suspeito de matar o vizinho a facadas após tentar separar uma briga entre a vítima e a esposa no jardim Campo Alto, em Campo Grande, na noite de sexta-feira (23).



Segundo o delegado que atendeu o caso, o suspeito tetava separar uma briga do casal quando entrou em luta corporal com a vítima, que tem 32 anos. O jovem, então, foi até a casa dele e buscou uma faca.



Ao retornar, o jovem teria partido para cima do vizinho e o esfaqueado. Os golpes atingiram o peito, a perna direita e o braço esquedo. O caso aconteceu em uma espécie de condomínio com vários quartos.



O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) da Vila Piratininga