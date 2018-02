Violência Jovem espancado em tabacaria está em coma na Santa Casa 'Quatro são suspeitos, a polícia investiga as imagens de segurança do local'

Lucas dos Santos Brito, 23 anos, foi espancado em uma tabacaria localizada no Jardim Batistão, na região Sul de Campo Grande. Ele esperava por amigos no estabelecimento quando foi vitima das agressões ontem, domingo (25). Após apanhar, foi encaminhado para Santa Casa em coma.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela mãe de Lucas, ela estava em casa na manhã deste domingo, quando foi informada que o filho estava no hospital devido a agressão. A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime, mas a principal suspeita é que quatro pessoas espancaram o jovem.

Câmeras de segurança deverão ajudar na acareação. De acordo com relatos de amigos, Lucas não tinha envolvimento com crimes ou inimigos. Ele é separado e pai de uma filha.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.