AFOGAMENTO Jovem está desaparecido ao afogar no rio Paraguai em Ladário Bombeiros fazem a busca pelo adolescente desde a tarde de ontem

Tony Douglas Santos Teixeira, de 17 anos, está desaparecido desde a tarde de domingo (31), na região da Codrasa, zona rural de Ladário.

Conforme o site Diário Corumbaense, o jovem estava com um grupo de pessoas pescando à beira do Rio Paraguai, quando resolveu tomar banho. Ao entrar no Rio, o jovem começou a pedir socorro, no entanto muito rapidamente afundou, desaparecendo.

A equipe de mergulhadores do 3º Grupamento fez buscas até as 19h de ontem, quando teve que suspender os trabalhos por falta de visibilidade..

Nesta manhã (1), a guarnição retomou as buscas. Este ano, é o segundo caso de afogamento registrado na região.