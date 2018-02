Nova Andradina Jovem fica ferida e condutor foge do local sem prestar socorro

Foto: Acácio Gomes / Nova News

Na tarde desta sexta-feira (16), um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade com a Rua Joaquim Sampaio Neto deixou uma jovem ferida. O condutor fugiu do local abandonando a vítima e moto que era conduzida por ele.

O Nova News apurou que a jovem trafegava pelo local em uma moto Honda Titan 125, com placa de Nova Andradina, quando foi atingida por um homem que conduzia uma Yamaha YBR, com placa de Batayporã.Com o impacto, a jovem foi arremessada no canteiro central da Moura Andrade, sofrendo ferimentos em ambas as pernas.

Já o condutor da Yamaha tentou fugir do local com a moto, sendo impedido por populares, momento em que abandonou a moto e empreendeu fuga a pé, tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que estava consciente e orientada. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para a realização dos procedimentos necessários.