BRUTALIDADE Jovem foi estuprada em canavial e morta por seis adolescentes Crime aconteceu na noite do sábado (31), quando a jovem saiu para uma festa

Menores de 17 anos e outro de 14 teriam tramado o estupro Foto: Divulgação/Douradosnews

Seis adolescentes de 14 a 17 anos foram apreendidos na tarde deste domingo (01), em Dourados, cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Os menores são suspeitos de participação no assassinato de Carolaine Espíndola, de 22 anos. Ao menos, dois dos suspeitos, estupraram a vítima. Os demais são apontados como os autores da execução. O corpo da jovem foi achado em meio a um canavial na Aldeia Bororó.

Conforme noticiou o Dourados News, uma menina de 13 anos convidou Carolaine para uma festa na região, e naquele dia as jovens foram pressionadas a fazer sexo com o grupo de menores, no entanto, a menina de 13 anos conseguiu fugir. Carolaine ficou para traz, foi arrastada para o canavial, estuprada e assassinada asfixiada.

O grupo de adolescentes foi apreendido e encaminhado para o 1° Distrito Policial de Dourados.