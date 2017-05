Dourados Jovem mata padrasto e colega a facãozada para vingar morte do pai 'O padrasto contava sobre ter matado o pai do acusado que sentia raiva segundo a irmã'

Foto: Adilson Domingos

Gelson Rocha Duarte (30) e Adelson Brites Amarilia também de 30 anos, foram mortos a golpes de facão, por volta de 18h30 deste domingo (14) na Aldeia Bororó, em Dourados, distante 233 km de Campo Grande. O suspeito do crime é enteado de Adelson que está foragido.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, populares acionaram a Polícia Militar informando que dois homens foram encontrados mortos em uma casa na aldeia.

Ao chegarem no local indicado os policiais encontraram Adelson e Gelson caídos em frente à casa onde o crime aconteceu. O corpo de Adelson estava com lesões na cabeça provocadas por golpes de madeira e uma facada no tórax, causada por golpe de facão. Ainda segundo o registro um outro corpo foi encontrado, esse era Gelson e conforme os peritos, Gelson apresentava lesão nas costas, causada por golpe de facão e lesão na cabeça também.

Testemunhas e esposas das vítimas, informaram que todos estavam bebendo e lembram-se apenas que um homem chegou no local, discutindo com Gelson e Adelson. A esposa de Adelson lembra apenas do marido gritando, já a mulher de Gelson relatou que tentou conter o autor, que é seu irmão, mas ficou ferida na mão, ao segurar o facão.

A irmã do suspeito que também é enteada de Adelson, informou aos policiais que o padrasto matou o seu pai e quando contava isso, o irmão, ficava com muita raiva. A namorada do suspeito foi encontrada e confirmou que ele tinha assassinado o padrasto e o amigo dele, mas que fugiu da aldeia.