VÍTIMA FATAL Jovem morre ao cair com carro em córrego da Capital Caso aconteceu por vonta das 00h desta quinta-feira

Foto: Reprodução/Valdenir Rezende/ Correio do Estado

O jovem, Franklin Willian Mendonça de Barros Sampaio, de 24 anos, morreu após cair com o veículo dentro do córrego no cruzamento da rua Arquiteto Vilanova Artigas, com a Avenida, Vereador Thyrson de Almeida, por volta das 00h da noite desta quinta-feira (21), na grande região do Aero Rancho em Campo Grande.

Segundo registro de ocorrência, ainda não foram levantadas informações do que teria provocado o acidente, a Polícia esteve no local, no entanto, o jovem já estava morto. O carro VW/Gol, estava dentro do córrego nas proximidades do Parque Olímpico Ayrton Sena.

No veículo haviam documentos do jovem, o que facilitou a identificação. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Antedimento do Piratininga (Depac).