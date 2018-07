Dourados Jovem morre ao levar tiro na cabeça dentro de casa de shows Homem sacou arma e atirou contra pessoas que estavam no local

Por: Correio do Estado

Jovem de 24 anos morreu na madrugada de hoje, depois de ser atingido com tiro na cabeça, dentro de uma casa de shows, na BR-463, em Dourados. Ailton Ciliberto de Almeida chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento e morreu antes de dar entrada no hospital.

Conforme registro do crime, testemunhas contaram que um homem desconhecido sacou uma arma e fez diversos disparos a ermo dentro da casa de shows. Outras pessoas correram, mas Ailton foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido por amigos e deu entrada no hospital às 2h50, mas ja estava sem vida.

Ainda de acordo com boletim de ocorrência, policiais militares foram até a casa de shows afim de averiguar o crime, mas o local estava fechado, com as luzes apagas e vazio. O caso foi registrado como homicídio simples e nenhum suspeito foi preso.