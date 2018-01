Jovem morre após capotar caminhonete

Foto: Plantão Angélica

Gabriel de Sá Rios morreu na quinta-feira (4) após se envolver em um grave acidente na MS-274, entre o município de Angélica e o distrito de Ipezal. Ele seguia numa caminhonete S-10 Case, placas HTI-2241 de Ivinhema, quando ocorreu o fato.

De acordo com o site Plantão Angélica, o veículo que presta serviços para uma usina da região, era conduzido por Gabriel, que fazia o trajeto Angélica a Ipezal e na altura da Fazenda Esplanada acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O rapaz ficou preso entre as ferragens. Ele ainda chegou a ser encaminhado até o Hospital de Angélica, porém não resistiu aos ferimentos.

No local, policiais militares do distrito de Ipezal atenderam a ocorrência. Equipe do Corpo de Bombeiros de Ivinhema que atenderam Gabriel constatoum segundo o site, que ele sofreu escoriações pelo corpoe um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) grave.