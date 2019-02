CAPITAL Jovem morre após capotar veículo em rua no Centro Sem cinto, vítima foi arremessada ao banco de trás do veículo

Vítima morreu ma hora; carro depois de desvirado e bombeiros que foram chamados para socorrer a moça Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/CG NEWS

Yara das Graças Fernandes, de 26 anos, morreu na madrugada de hoje (20), após bater em um meio-fio e capotar um Honda City, enquanto trafegava pela rua 25 de Dezembro, em Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima tinha acabado de sair de uma festa e não usava cinto de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência,Yara seguia pela 25 de Dezembro, quando no trecho entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju perdeu o controle da direção do carro, bateu no meio-fio e capotou, as causas do acidentes são desconhecidas. Com o capotamento, Yara foi parar no banco traseiro do veículo, sofreu traumatismo craniano e morreu na hora.

Uma testemunha, que se identificou como amigo da vítima, esteve no local e relatou à polícia que ambos estavam em uma festa. Ele não soube informar se a jovem havia ingerido bebida alcoólica. Segundo a BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), a vítima estava em alta velocidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac).