TRÂNSITO Jovem morre após colidir moto Suzuki em Biz na Zahran Um jovem morreu e outro motoqueiro ficou ferido

Foto: Paulo Francis/CG News

Elzo Ricardo Bernardo de Souza Junior, de 25 anos, morreu na tarde de ontem (30), após colidir sua moto em outra no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran com a Rua Luiz Dodero, no bairro Vilas Boas em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia em moto Suzuki 750 cilindradas pela Zahran quando no cruzamento com a Dodero, se chocou com uma moto Honda Biz, que entrava atravessava a avenida.

Com a pancada, a moto de Eduardo foi arremessada por vários metros e ele contra o asfalto não resitindo aos ferimentos a vítima morreu no local. O motoqueiro que seguia na Biz não teve identidade divulgada e foi encaminhado a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia e Perícia foram ao local do acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac) e será investigado.