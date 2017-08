Três Lagoas Jovem morre após ser atropelado por carreta Ocorrência foi registrado hoje pela manhã. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de um suicídio

Foto: MInutoms

Lucas dos Santos Teixeira, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (10), após ser atropelado por uma carreta carregada de celulose. O fato ocorreu na Rua Alfa, no Distrito de Jupiá, em Três Lagoas.

De acordo com informações repassadas à reportagem do MinutoMS, o rapaz estaria atrás de um poste de energia, e teria se jogado na frente do veículo, no momento em que ele passava pela rua. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local, foi constatado o óbito do rapaz.A Polícia Militar está no local e o corpo de Teixeira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que não descarta a possibilidade de um suicídio.