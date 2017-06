Itaporã Jovem morre em lagoa no município de Itaporã

Um rapaz de 20 anos, identificado como Lucas Vicente da Silva, foi encontrado sem vida em uma lagoa no município de Itaporã, distante 18 quilômetros de Dourados, logo após o almoçar. Segundo suspeitas, o rapaz teria sido vítima de afogamento ou congestão alimentar.

Conforme as preliminares, o rapaz estaria em uma confraternização em uma fazenda na região do Frigorífico Pedra Bonita, na MS 270, quando após o almoço decidiu ir tomar banho na lagoa às margens do córrego Sardinha.

Populares suspeitam de congestão alimentar ou afogamento, e testemunhas afirmaram que pouco antes de ser encontrado, o rapaz pediu por socorro, mas ao chegarem no local já notaram que o jovem estava sem vida.

A equipe da Polícia Militar está isolando o local enquanto aguardam peritos.