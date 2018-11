Três Lagoas Jovem passa mal é submetida a cirurgia e morre em hospital

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Suelen Macedo de Oliveira, 24, morreu na quarta-feira (7/11) num hospital de Três Lagoas, cidade situada ao Leste do Estado de Mato Grosso do Sul. Ela estava grávida de sete meses de um menino – que também foi a óbito – e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o site Hoje Mais, no dia anterior, ela havia passado mal e foi levada para o hospital da cidade, onde foi constatada a morte do bebê. Suelen, então foi submetida a uma cesariana. Depois da cirurgia, a jovem foi levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Após o processo cirúrgico, a jovem teve sangramento e teria reclamado de dores. A morte de Suelen foi avisada a família na tarde de quarta (7). Em nota o hospital disse que a jovem teria sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Suelen teve falência múltiplas dos órgãos e insuficiência respiratória aguda. Ela tinha uma filha de 5 anos.