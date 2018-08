Fronteira Jovem passa mal em motel e morre

Foto: Porã News

Uma jovem mulher morreu em um motel localizado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul e policia investiga o caso.

A jovem foi identificada como Liz Rosana Meza Moran, 28 anos, que por volta das 19 horas deste domingo, dia 05 de agosto, estava em um motel situado próximo a ruta 5ta na cidade de Pedro Juan Caballero, onde teria se sentido mal e foi socorrida por uma amiga até uma clinica particular da cidade, onde chegou já sem sinais vitais.

Segundo informações do site Porã News, agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero com o apoio da promotora de justiça Sandra Diaz realizaram os procedimentos de rigor a fim de identificar as causas da morte da jovem que segundo informações se encontrava no motel em companhia de outras pessoas até o momento não identificadas.

Investigadores da Direção de Investigação Criminais de Casos Puniveis investigam o caso e nas próximas horas devera indicar as causas da morte da jovem e a identificação dos que lhe acompanhavam em uma das suítes do motel no momento da morte.