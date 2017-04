Ponta Porã Jovem perde a vida em acidente de moto

Jovem a bordo de uma moto morre em estranho acidente de transito na cidade de Ponta Porã e policia investigara o caso.

O mesmo foi identificado como, Pedro Henrique Magalhães Orue Ogeda (18) que na noite de sábado (22) por volta das 20:30hs, transitava a bordo de uma motocicleta em companhia de Simeão Pereira Magalhães (21) pela rua 12 de outubro e ao alcançar a rotatória com a rua Cosme e Damião teria sofrido um acidente, segundo familiares ao colidir com um veiculo que após o acidente teria fugido do local, já o acompanhante manifestou no Boletim de Ocorrência que os mesmos transitavam pela citada via, quando a vitima fatal teria colidido na lateral do asfalto e que após isso não lembrava mais nada do ocorrido.

Os mesmos teriam sido auxiliados ao Hospital Regional da cidade, onde horas após o ingresso Pedro Henrique entrou em óbito ao não resistir os ferimentos, cujo acidente será investigada pelos agentes do SIG da Policia Civil que devera apontar as causas do acidente e identificar o possível autor da mesma, segundo informações varias imagens de câmeras de segurança foram requisitadas pelos investigadores que verificarão as imagens e identificar o ocorrido e que teria se apoderado da motocicleta da vitima durante a noite de sábado onde o jovem perdeu a vida.