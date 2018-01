Dourados Jovem perigosamente consegue escapar de assalto ao sair gritando do carro "A vítima disse à polícia que os bandidos falaram que eram presidiários do regime semiaberto e que a caminhonte "já tinha dono"

Um jovem de 22 anos conseguiu escapar de um roubo na noite de ontem, segunda-feira (15), em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, ao sair gritando do veículo onde estava com dois bandidos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava no banco do motorista de uma caminhonete na frente de um hospital, aguardando a esposa, quando foi rendido pelos assaltantes.

Um dos bandidos sentou ao lado da vítima e o outro no banco traseiro. O rapaz foi obrigado a dirigir e quando os assaltantes mandaram parar o veículo, ele tirou a chave do contato e saiu gritando que se tratava de um assalto.

Os suspeitos então saíram da caminhonete e testemunhas viram eles entrando em um carro que estava próximo e fugindo.

A vítima disse à polícia que os bandidos falaram que eram presidiários do regime semiaberto e que a caminhonte "já tinha dono".

Segundo o registro policial, a caminhonete que estava com a vítima pertence à garagem em que ela trabalha e não foi levada.

O caso foi registrado como tentativa de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.