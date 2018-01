Capital Jovem planta maconha em casa, posta foto nas redes sociais e acaba preso Bruno informou a polícia que adquiriu as sementes pela internet por 12 dólares

Foto: Arquivo/MS Notícias

Denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender Bruno Alex Flores Galhardo, 28 anos, que cultivava maconha em casa e exibia a planta postando fotos no Facebook. O caso aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira (29), na Rua Luiz Boggi, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

No endereço indicado pela denúncia, os policiais foram recebidos por Bruno. Questionado sobre a situação, o rapaz ficou nervoso, correu para os fundos do imóvel, arrancou os pés de maconha e tentou joga-los por cima do telhado.

Os policiais, então, recolheram dois pés da planta de 1,5 metro de altura e levaram para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Bruno Alex contou aos policiais, que adquiriu as sementes pela internet por 12 dólares. A droga seria utilizada para consumo próprio. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.