Nova Andradina Jovem que agredia os pais é encontrado morto

Por: Correio do estado

Jovem de 20 anos, natural de Aquidauana, foi encontrado morto no início da tarde de ontem, em um sítio no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme apurou o Jornal da Nova, o corpo de Juscelino da Silva Pontes foi encontrado pendurado por uma corda presa a uma árvore. Há dias os pais do jovem estavam sendo agredidos e ameaçados por ele e ontem (5), uma equipe da Polícia Militar de Casa Verde esteve no sítio, que fica a 3,5 quilômetros do asfalto da rodovia MS-134, mas Juscelino conseguiu fugir para o mato.

Os policiais retiraram o casal do lote e levaram para outro sítio, mas durante a madrugada, a Polícia Militar juntamente com o Corpo de Bombeiros foram acionados para comparecerem na propriedade rural, pois havia denúncia de que o local estaria pegando fogo. Ao averiguarem, nada de anormal havia acontecido.

Hoje, o corpo do rapaz foi encontrado pendurado em uma árvore, o local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e Perícia Criminal de Nova Andradina e será investigado como morte a esclarecer.