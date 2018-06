Tragédia Jovem que cometeu suicídio no Coophasul tinha perdido o pai e sofria depressão "A mãe da vítima que se deparou com a filha enforcada na varanda dos fundos da residência com um fio de cobre"

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, por volta das 18h15min de ontem, terça-feira (26), foi acionado para atender a uma ocorrência de suicídio no Bairro Coophasul.

Guarnição deslocou ao local, e lá foi confirmada a veracidade da informação, uma jovem de 18 anos foi encontrada no sofá da sala já em óbito, identificada como Emilli de Souza Nantes.

Segundo as informações, a mãe da vítima que se deparou com a filha enforcada na varanda dos fundos da residência com um fio de cobre, no momento a mãe desesperada, tentou retirar o corpo, com a ajuda da vizinha, colocaram o corpo na sala, os militares do Corpo de Bombeiros que foram ao local, informaram que a vitima estava morta a mais de uma hora, pelo estado de rigidez do corpo.

Emilli tinha muita beleza, ainda segundo informações, chegou a morar com a família no interior, em Sidrolândio, durante a infância e adolescência, lugar onde perdeu seu pai, Elio Pereira Nantes, conhecido como “Elio Vara”, ainda jovem, mudou-se juntamente com a sua mãe e irmão para a Capital do estado de Mato Grosso do Sul, em depoiemnto um membro da família, afirmou a moça passava por problemas de depressão e que tinha acompanhamento médico.

A família ainda não sabe onde será velado o corpo da jovem e nem o seu sepultamento.