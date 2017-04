Assassinato Jovem que matou empresário estrangulado da detalhes do crime e envolve outros seis acusados "O roubo seguido da morte do empresário aconteceu em Três Lagoas"

Gabriel Itacil de Souza Cavalcante (18), após ser preso nesta na segunda-feira (10), o jovem confessou e deu detalhes do assassinato de Marcos Alexandre Ribeiro (42). O empresário foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros da Capital.

O empresário era natural de uma cidade no interior paulista e teria passado por Três Lagoas durante uma viagem, quando desapareceu no domingo (02/04). No dia seguinte já a noite o carro do empresário foi encontrado queimado na cidade e as investigações policiais levaram à autoria do crime.

De acordo com site local JPNews, o jovem confessou o crime e disse que deu um ‘mata leão’ para deixar o empresário desacordado e depois usou uma toalha para estrangulá-lo. Na noite do crime, Gabriel se encontrou com o empresário Marcos, que era conhecido dele. Os dois tiveram uma discussão, quando o jovem golpeou a vítima com o ‘mata leão’.

Gabriel ainda afirmou à polícia que jogou o corpo de Marcos dentro do carro da vítima e levou até as margens de uma estrada, na região da Cascalheira, onde se desfez do corpo. Ele teve a ajuda de um amigo para isso e ainda roubou e vendeu as joias que Marcos usava, arrecadando aproximadamente R$ 4 mil.

Após deixar o corpo da vítima no matagal, Gabriel levou o carro até o Parque das Araras, onde incendiou o veículo e fugiu em seguida. Na tarde de segunda-feira (10), após aproximadamente uma semana de investigações, Gabriel foi preso por equipes da Polícia Civil, Serviço de Inteligência da Polícia Militar e SIG (Setor de Investigações Gerais).

Outras seis pessoas também teriam participado do crime e foram detidas e levadas para a delegacia, onde são ouvidas. Os detalhes do caso serão apresentados pelo delegado responsável ainda nesta terça-feira (11). (Com JPNews).