Jovem sofre ferimentos ao atropelar cachorro na Vila Bela, em Coxim

Foto: PC de Souza

Yuri Roberto dos Santos, de 21 anos, ficou ferido após atropelar um cachorro e sofrer uma queda de sua motocicleta, por volta da meia noite deste domingo (28), na Rua Jambo, Vila Bela em Coxim.

Santos descia a rua pilotando sua Honda XRE, placa de Rio Verde de MT (MS), quando foi surpreendido por um cachorro (SRD) que atravessou na sua frente, ocorrendo o atropelamento do animal e causando sua queda.

O jovem sofreu vários ferimentos abrasivos e um corte profundo no calcanhar direito, o Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionados e realizaram os primeiros socorros, em seguida a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, seu estado de saúde é bom.Uma equipe do GTRAN (Grupamento de Trânsito) da Polícia Militar esteve no local e confeccionou o Boletim de Ocorrência, o cachorro não resistiu ao atropelamento e morreu no local.