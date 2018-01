Capital Jovem tenta se vingar de ex joga carro contra loja e tem traumatismo craniano "O carro, que ficou com a frente destruída, estava ainda no local do acidente aguardando ser guinchado pela Polícia de Trânsito"

Um jovem de 24 anos acabou com um traumatismo craniano leve neste domingo (31), por volta das 7h30, quando teria brigado com a ex-namorada. De acordo com informações da polícia, o jovem teria jogado o carro contra a loja onde trabalha a jovem, na Avenida Calógeras, em Campo Grande, após uma desavença.

Ao tomar a atitude, ele acabou batendo a cabeça no para-brisa e se machucou. O carro, que ficou com a frente destruída, estava ainda no local do acidente aguardando ser guinchado pela Polícia de Trânsito.

O rapaz estava sozinho no veículo e foi encaminhado pela Santa Casa. Além de estragar o próprio carro, a batida danificou um hidrômetro do local. A concessionária de água do município foi informada sobre o acidente para consertar o vazamento.