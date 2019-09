JARDIM ANACHE Jovem teria roubado 'ladrão' por isso foi executado com dois tiros na cabeça, diz polícia Roubou celular e bicicleta de membro de facção

Corpo de jovem coberto com lençol Foto: Reprodução/Direto das Ruas/CG News

A execução de Jhonatan Estanley Caldas, de 21 anos, foi motivada por um acerto de contas. Segunda as investigações da Polícia Civil, o jovem, executado com dois tiros na cabeça, na noite de 24 de setembro, teria roubado um celular e uma bicicleta, acontece que os objetos eram do membro de uma facção e seus familiares são os suspeitos do que a polícia classifica como ‘acerto de contas’.

Na ocasião, o jovem estava em frente à sua casa, na noite do dia 24, cercado de amigos, que foram surpreendidos por um atirador, que desceu de um carro preto e executou a vítima, nenhum dos amigos tiveram ferimentos.

O delegado Camilo Kettenhuber Cavalheiro, da 2ª Delegacia de Polícia Civil, explicou que o crime foi motivado por um acerto de contas. Jhonatan tinha extensa ficha criminal.

Ainda segundo o delegado, testemunhas disseram que, quando encontrou Jhonatan, o autor dos disparos teria falado sobre a bicicleta e o celular. Os projeteis encontrados no crânio do jovem pertenciam ao revólver de calibre .38.

Os executores do menor seriam membros da facção criminosa Primeiro Comando Capital. Até o momento ninguém foi preso.

*Com informações do Campo Grande News.