Aero Rancho Jovens assaltam com arma falsa e são presos após rastreio de celular roubado " Parte do dinheiro roubado já havia sido gasta com bebidas"

Por: Tero Queiroz 09/06/2017 às 10:06

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa Um rapaz de 18 anos e outro de 21 foram presos na noite de quinta-feira (8), na região do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, por assaltar duas pessoas uma hora antes. A polícia chegou até os acusados após a vítima de 22 anos rastrear o celular roubado. Ao serem capturados os rapazes confessaram o crime. Segundo a polícia, o suspeito de 18 anos roubou sozinho a bolsa com objetos pessoais de uma operadora de caixa de 47 anos que chegava em casa após o serviço. Cerca de 20 minutos após o primeiro roubo, o jovem de 18 anos encontrou um amigo, e juntos, roubaram dinheiro, objetos pessoais e o celular do rapaz que também voltava do trabalho. Mais tarde, cerca de uma hora depois de ser roubado o rapaz rastreou o telefone, avisou a polícia e no endereço indicado foi encontrado um dos suspeitos, objetos pessoais das duas vítimas e ainda um simulacro de arma de fogo, usado para os crimes. O segundo suspeito foi flagrado depois. Parte do dinheiro roubado já havia sido gasta com bebidas. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas. Os dois presos já tinham ficha criminal.