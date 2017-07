Jovens são detidas por deixarem um bebê de 1 ano e cinco crianças sozinhas

Foto: foto meramente ilustrativa

Duas jovens de 18 e 25 anos foram detidas em Aquidauana na noite de sexta-feira (28) por deixarem os cinco filhos, entre eles um bebê de 1 ano e 4 meses, dormindo sozinhos na residência.

Segundo o registro policial, o Conselho Tutelar foi acionado e constatou a ausência de um adulto na residência onde estavam um menino de 3 anos e o bebê filhos da jovem de 18 anos e duas meninas de 6 e 8 anos e um menino de 5 anos, da jovem de 25 anos.

A mãe mais jovem disse às conselheiras que havia ido ao bar comprar um espetinho e que a outra mãe teria saído, mas não sabia o destino. Em contato com ela, já estava a caminho.

As conselheiras entraram em contato com o avô das crianças para que cuidassem delas enquanto fossem tomadas as providências. O caso foi registrado como abandono de incapaz, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.