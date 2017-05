Crime Jovens são roubados em lanchonete e bandidos levam três caminhonetes

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Quatro criminosos armados renderam três jovens com idades entre 21 e 23 anos e roubaram três caminhonetes, na madrugada desta sexta-feira (19) em Sidrolândia, distante 71 km de Campo Grande. Dois bandidos trocaram tiros com a polícia acabaram presos.

De acordo com o boletim de ocorrência os jovens estavam em uma lanchonete no Centro da cidade, quando, por volta de 0h30, quatro bandidos chagaram armados no estabelecimento e anunciaram o roubo.

O jovem de 22 anos foi agredido com uma coronhada na cabeça. Os ladrões pegaram celulares, carteiras e as chaves das caminhonetes que estavam em cima da mesa.

Ainda segundo o registro, uma das vítimas entrou em luta corporal com um dos bandidos pois não queria entregar o celular, porém, acabou tendo a chave da moto roubada. Antes de irem embora, os autores atiraram para cima. O jovem que teve a moto roubada, não procurou a Polícia Civil para registrar o caso.

Polícia Militar e PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas e encontraram uma das caminhonetes roubadas, uma Toyota Hilux, abandonada às margens da BR-060.

A outra Hilux, que também foi roubada, foi interceptada em Nioaque. Houve troca de tiros entre policiais e bandidos, sendo que dois se esconderam na mata e depois de uma intensa busca, foram presos com ferimentos.

A Polícia Civil de Nioaque não deu mais esclarecimentos sobre o crime e sobre a prisão. Uma caminhonete VW Amarok que também foi roubada, não foi encontrada.