Assassinato na Geisel Juiz deixa a solta ex-PRF que matou empresário por discussão no trânsito "O Juiz entendeu que o Hyun não traz perigo a ordem"

Está em liberdade o policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon (47), que matou a tiros o empresário Adriano Correia do Nascimento (33), na manhã da véspera de Ano Novo, sábado (31) na Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Horto Florestal em Campo Grande. Os tiros também atingiram um adolescente, de 17 anos, e um homem, de 48 anos, que estavam no carro. O policial rodoviário havia sido preso em flagrante desde este sábado (31), dia do crime.

Segundo o juiz, mesmo com o "clamor e comoção social, elas por si só não constituem fundamentos para autorizar a prisão preventiva". Ainda segundo o magistrado, não existe qualquer indício de que em liberdade, Ricardo Hyun Su Moon, colocará em risco a ordem pública. Ele também lembrou que após os fatos, o policial que não possui antecedentes criminais, telefonou para o 190 e permaneceu no local.

O juiz também determinou a suspensão do exercício de Ricardo como agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o proibiu de portar arma e o manteve em prisão domiciliar até responder pelo processo.

Como aconteceu

De acordo com populares testemunhas oculares do crime; o motorista da Hilux onde estava o empresário teria ‘fechado’ a Pajero e o policial então teria ficado irritado. O fato aconteceu na Avenida Ernesto Geisel, quase no cruzamento com a Avenida Afonso Pena e se estendeu até as proximidades do Horto Florestal, na Ernesto Geisel. “Vamos chamar a Polícia de Trânsito para resolver isso”, teria dito o ocupante da Hilux.

Ainda conforme as testemunhas, o motorista da Hilux tentou ir embora e o policial teria atirado várias vezes, ainda de dentro do carro, atingindo o motorista no pescoço e o adolescente nas pernas. Após ser atingido pelos tiros, Adriano perdeu o controle da camionete, que atingiu um poste. Com o impacto, o poste chegou a cair em cima da Hilux.

Populares relataram que o tio do motorista chegou a ser arremessado do veículo após o acidente e sofreu ferimentos no braço. Ele foi levado com o filho para a Santa Casa de Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar, Polícia Militar de Trânsito e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Civil, Perícia e também funerária estiveram no local. O policial foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

A dúvida mais reclamada agora é que a decisão do juiz entende que a população não está em risco com o ex-PRF a solta, porém será mesmo que Hyun está seguro foras das grades?