Juri Popular do MS condena à 12 de prisão peão que matou colega por não querer beber mais

A comarca de Figueirão, município a 246 quilômetros de distância da Capital de Mato Grosso do Sul, teve o primeiro júri popular na quarta-feira (22) ao condenar a 12 anos um peão acusado de matar o colega de 20 anos a golpes de faca que se recusou a continuar bebendo em uma fazenda.

O réu foi acusado de ter ferido a mulher do jovem que tentou impedir os golpes e foi atingida na mão. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro de 2016 e teria sido motivado pelo excesso de consumo de bebida alcoólica. Ambos estavam bebendo desde às 18h daquele dia quando a vítima decidiu ir para casa.

O júri foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Figueirão, sob a presidência do juiz da Carreta da Justiça, Luiz Felipe Medeiros Vieira. Após duas recusas de jurados tanto pela defesa quanto pela acusação, o Conselho de Sentença foi composto por seis mulheres e um homem, todos habitantes do município.