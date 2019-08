LULA Justiça autoriza transferência de Lula para São Paulo Decisão foi publicada no sistema da Justiça Federal do Paraná às 8h46 desta quarta-feira (7)

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: FOTO ILUSTRATIVA DA INTERNET

A juíza Carolina Lebbos autorizou transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está detido na carceragem a Polícia Federal (PF), em Curitiba, para um estabelecimento prisional de São Paulo. A decisão foi publicada no sistema da Justiça Federal do Paraná às 8h46 desta quarta-feira (7).

A juíza é responsável pela execução penal do ex-presidente. Lula está detido em Curitiba desde abril de 2018 para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá (SP).