Assalto Justiça condena jovem que tentou assaltar PM de folga e foi baleado em Campo Grande Em depoimento, homem diz que fugiu do local para se proteger dos disparos e procurou um abrigo em uma residência, sendo posteriormente encontrado pelos policiais.

Foi condenado a 3 anos, 1 mês e 10 dias, em regime semiaberto, o homem de 27 anos acusado de tentar assaltar um policial militar. O crime ocorreu em março deste ano e a vítima estava de folga, bairro Guanandi, em Campo Grande, quando foi abordada. A publicação ocorreu nesta sexta-feira (5), no Diário Oficial da Justiça.

Em depoimento, o homem disse que, na ocasião, fugiu do local para se proteger dos disparos e procurou um abrigo em uma residência, sendo posteriormente encontrado pelos policiais.

Entenda o caso

No início da madrugada do dia 6 de março, o policial do Batalhão de Choque (BpChoque) estava de folga. Ele conversava com uma amiga ao lado do carro quando foram abordados por 2 bandidos. Um deles, armado com revólver.

Segundo as vítimas, o bandido ameaçou o PM, não obedeceu a voz de prisão e apertou o gatilho várias vezes para atirar, mas a arma não funcionou. O policial fez então vários disparos, um chegou a atingir a raiz de uma árvore próxima. O suspeito foi baleado na perna, no peito e no pescoço.

Ele caiu embaixo da árvore e mesmo ferido tentou fugir, se escondendo em uma casa próxima, mas foi localizado e detido. Foi socorrido por unidades do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado para uma unidade de emergência. O caso foi registrado na delegacia de plantão.