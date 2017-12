Propina Justiça mantém presos policiais militares suspeitos de cobrar para liberar contrabando Segundo a Corregedoria, sargento Alex Duarte tem uma condenação por lesão corporal em 2015.

Foto: Reprodução/TV Morena

Justiça manteve a prisão do cabo da Polícia Militar Rafael Marques da Costa, de 28 anos, e do sargento Alex Duarte de Aguir, de 38, suspeitos de cobrarem R$ 150 mil para liberar o motorista e o caminhão com contrabando dele. Eles foram encaminhados para o Presídio Militar Estadual, em Campo Grande, no sexta-feira (1º).

A audiência de custódia foi realizada na manhã desta segunda-feira (4). Depois de serem ouvidos pelo juiz militar, eles voltaram para a unidade prisional que fica no complexo penitenciário, para onde são levados policiais militares da ativa, da reserva e bombeiros que estão sendo investigados ou foram condenados por crimes.

Segundo a Corregedoria da Corporação, o sargento Alex Duarte tem uma condenação por lesão corporal, em 2015. O policial foi condenado a 1 ano e nove meses de prisão em regime aberto. Mas ele não estava cumprindo a pena porque está recorrendo nas instâncias superiores, por isso estava trabalhando normalmente.O sargento e o cabo foram flagrados no bairro Tarumã, região sudoeste da capital sul-mato-grossense, no momento da entrega de parte do dinheiro exigido. Com eles foram apreendidos diversos aparelhos celulares, inclusive o da vítima e o documento do caminhão com contrabando de cigarroUm dos aparelhos é de um homem que ajudou nas investigações e tinha gravações que revelam como foi a negociação dos R$ 150 mil. A polícia também vai investigá-lo para saber se ele fazia parte da quadrilha de contrabando.

O caminhoneiro está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Campo Grande, e o caminhão com a mercadoria também foi encaminhada para o mesmo local.

Os dois PMs respondem por corrupção passiva e se condenados poderão ser expulsos da corporação.