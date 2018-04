Dourados Kombi abandonada em estacionamento tinha quase meia tonelada de maconha "Foram encontrados 434 quilos da droga divididos em 176 tabletes, no fundo falso embaixo da carroceria"

Policiais militares encontraram quase meia tonelada de maconha em uma Kombi que foi deixada estacionada na rua em Dourados, a 233 km de Campo Grande. A apreensão ocorreu na madrugada de hoje, quinta-feira (12). No veículo, com placa de Maringá (PR), foram encontrados 434 quilos da droga divididos em 176 tabletes, no fundo falso embaixo da carroceria.

De acordo com a o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), os militares receberam uma informação de que a Kombi estava no pátio de uma oficina mecânica localizada na Rua Coronel Ponciano para conserto.

Os policiais não encontraram mais a Kombi na oficina, mas durante buscas nos arredores, encontraram o veículo estacionado no cruzamento das ruas 30 de Março e Monte Alegre, por volta de 0h40. O dono da droga não foi localizado.