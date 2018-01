Parque Lageado Ladões arrombam casa, fazem moradora refém e na fuga tem que empurrar carro "Os criminosos levaram uma TV e foram filmados empurrando carro"

Uma jovem de 19 anos foi vítima de roubo enquanto dormia em casa, na tarde de ontem, segunda-feira (8), na Rua João Selingardi, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Durante a fuga, o carro usado pelos bandidos apresentou problema mecânico e teve que ser empurrado. Em seguida, o automóvel que havia sido furtado de outra residência horas antes, foi localizado abandonado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava dormindo, quando escutou barulho e avistou um homem arrombando a porta da residência. Com medo, a mulher correu para se esconder no quarto, momento em que foi rendida pelos suspeitos.

Sob ameaça, a vítima foi obrigada a permanecer de costas para os ladrões, enquanto a casa dela era vasculhada. Os bandidos levaram uma televisão e durante a fuga tiveram problema com o veículo Fiat Uno verde usado no roubo. Os ladrões foram flagrados e filmados por moradores empurrando o automóvel, que na sequência foi encontrado abandonado na Rua Arthur Hokama, próximo a casa da vítima.

Em péssimo estado de conservação, sem combustível, sem as chaves, sem estepe e com amassados, o carro foi levado à delegacia e a proprietária comunicada. A televisão também foi encontrada jogada em terreno baldio. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.