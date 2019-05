PIONEIROS Ladrão ameaça neném de três meses com arma para mãe entregar celular Caso ocorreu na tarde de ontem (9); ladrão foi preso momentos após o roubo

Ney foi preso e encaminhado para a Derf Foto: Reprodução

Ney Marques Pereira, 42 anos, foi preso na tarde de ontem (9) momentos após roubar um celular de uma mulher no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Durante o assalto, ele chegou a apontar uma arma para a cabeça do filho da vítima, de apenas três meses.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava andando na Rua Ana Luísa de Souza, quando foi abordada pelo ladrão. Com uma arma de fogo em mãos, Ney anunciou o assalto e chegou a apontar o revólver para a cabeça da vítima e do bebê, que estava no colo. Ele fugiu levando um aparelho celular.

A Polícia Militar foi acionada e, durante rondas, encontrou o autor na Rua Carlos Magno Paschoal, no Jardim Centenário. Os militares encontraram com ele o celular da vítima e um revólver calibre 38 utilizado no assalto.

Ney foi preso e encaminhado para a Derf (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.