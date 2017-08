Campo Grande Ladrão assalta farmácia, rouba carro e leva funcionário junto Roubo foi no Centro de Campo Grande, na avenida Afonso Pena. Assaltante seguiu por vários bairros e depois abandonou a vítima e o veículo. Ninguém foi preso.

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Bandido entrou em uma farmácia no início da manhã desta terça-feira (15), no Centro de Campo Grande, roubou dinheiro do caixa e fugiu levando um funcionário de 22 anos com o carro dele.

O assalto foi por volta das 5h30 (de MS). No local havia três pessoas, entre elas uma grávida de sete meses. Várias equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram rondas em busca do suspeito.

A vítima e o veículo foram abandonados pouco tempo depois do crime. O funcionário voltou para a farmácia e disse que o assaltante comprou drogas em bairros da região leste da capital. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.