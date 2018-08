Ponta Porã Ladrão "azarado" se acidenta com moto que havia acabado de roubar

Foto: Porã News

Gregorio Ramon Cuevas Rodas, de 19 anos, ficou gravemente ferido ao ter a motocicleta que havia acabado de roubar, atingida por uma pick-up VW/Montana, na tarde desta quarta-feira, dia 1º de julho, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Conforme o site Porã News, momentos antes do acidente, a motocicleta estrangeira da marca Kenton, modelo Blitz, de cor vermelha, haia sido roubada pela vítima que estava armada, de uma mulher que ainda foi agredida com uma coronhada no braço.

A vítima também entregou o celular e o suspeito fugiu logo em seguida. Durante a fuga, no entanto, o ladrão colidiu com a pick-up no cruzamento entre as ruas Belmiro de Albuquerque e Glauber Rocha.

Com a colisão a arma usada no roubo, um revolver calibre 22, também lançada, mas foi recuperada pelo motorista do carro e entregue a polícia. O criminoso permanece internado no hospital da cidade, onde se recupera de fraturas nas pernas e de um traumatismo craniano.