Dourados Ladrão baleado após atirar contra a polícia morre em hospital

William da Silva Ortiz, 22, o ‘William dente podre’, morreu no final da tarde deste sábado (24/2) horas após ser atingido com tiro na barriga depois de trocar tiros com policiais militares em Dourados.

O fato ocorreu na noite de sexta-feira (23/2). William possuía várias passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Policiais militares investigavam o roubo de uma Honda Hornet cometido pelo suspeito no início do mês e tentou abordagem contra ele numa quitinete no Jardim Novo Horizonte.

Na tentativa de abordagem ele fugiu e iniciou-se perseguição pela avenida Joaquim Teixeira Alves.

O rapaz começou a atirar contra a PM que revidou e atingiu a barriga dele.

Ferido, William foi encaminhado ao Hospital da Vida e com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm e ainda uma motocicleta Honda CB 600 Hornet de cor branca, com queixa de roubo em 07 de fevereiro. O veículo foi descaracterizado e a placa trocada.

Na continuidade da ação, os militares apreenderam uma bolsa com 10 porções de cocaína e prenderam Ana Paula Ramos Rodrigues, 18. Ela estava na casa onde o rapaz foi encontrado antes de fugir.

Levada a delegacia, ela negou ser proprietária do entorpecente, porém, acabou autuada em flagrante pelo tráfico.