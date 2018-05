Campo Grande Ladrão de caminhonete morre em confronto com o Batalhão de Choque Autor havia roubado S-10 em sobaria no Bairro Taquarussu e atirou na PM

Ladrão de caminhonete ainda não identificado morreu em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite de ontem, em Campo Grande. Com ajuda de um comparsa, o autor tomou uma GM S-10 em uma sobaria no Bairro Taquarussu e, durante tentativa de fuga, iniciou troca de tiros com os policiais na saída para Sidrolândia.

Conforme relatado, dois assaltantes chegaram de moto ao estabelecimento na Rua Brigadeiro Tobias, renderam os clientes e fugiram levando o veículo de um homem de 55 anos, bem como celulares e outros objetos. O Choque foi informado e conseguiu avistar a S-10 transitando com os faróis apagados na saída para Sidrolândia. A suspeita é de que o motorista estive seguindo rumo à fronteira.

Foi dada ordem de parada, mas o suspeito, de 20 anos, não obedece e fugiu em alta velocidade pela BR-060, tendo início perseguição com apoio de outras viaturas. Perto de uma curva, o motorista teria atirado contra os policiais que revidaram. Ele saiu da pista, bateu em uma árvore e desembarcou armado, continuando os disparos.

Os policiais então revidaram, deixando-o gravemente ferido. Foi acionado socorro, mas como o estado de saúde era delicado, os próprios policiais colocaram o baleado na viatura e o levaram ao Hospital Regional, onde ele morreu minutos mais tarde. A caminhonete foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil.

Com o autor foi encontrado uma pistola Taurus calibre .40 com brasão da Polícia Civil de Mato Grosso, um carregador com três munições. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.