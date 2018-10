Tiradentes Ladrão é preso após invadir residência e machucar vítima com pauladas "Foi preso em flagrante"

Homem de 58 anos foi agredido a pauladas durante roubo na casa onde mora, no fim da tarde de ontem (1º), na Rua Santa Lourdes, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Lucas Vitor Ferreira 18 anos foi preso em flagrante. Em razão das agressões, a vítima sofreu ferimentos na cabeça e fraturou o braço esquerdo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atacada pelo ladrão com dois golpes de madeira após surpreendê-lo no quintal do imóvel. Mesmo ferido, o morador conseguiu reagir e pular o muro, quando se deparou com dois sobrinhos que chegavam ao local.

Informadas sobre a situação, as testemunhas foram atrás do ladrão e conseguiram imobilizá-lo até chegada da Polícia Militar. Tanto a vítima quanto o ladrão, que também sofreu ferimentos durante a contenção, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao posto de saúde da região. Nada foi levado da residência.

Após atendimento médico, Lucas foi liberado e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. Ele foi autuado por lesão corporal de natureza grave. Já a vítima deve permanecer internada.

Fonte: Campo Grande News.